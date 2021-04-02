Після засідання РНБО відсторонили понад 100 митників

Після сьогоднішнього засідання Ради Національної безпеки і оборони понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких - керівники митниць та митних постів, були відсторонені від виконання своїх посадових обов'язків.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.

"Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 - керівники митниць та митних постів, були відсторонені сьогодні від виконання своїх посадових обов'язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України.

Наразі, окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов'язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь", - заявили у Держмитслужбі.

Було уточнено, що на сьогодні у територіальних органах відсторонені: в Одеській митниці - 22 працівника; у Закарпатській - 23 працівника; у Київській - 8 працівників; у Волинській - 23 працівника; у Галицькій - 46 працівників; у Буковинській - 3 працівника.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 2 квітня, відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони.

За результатами засідання Президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Україна вперше в історії запровадила санкції проти топдесятки контрабандистів. Він назвав контрабанду економічним тероризмом проти України. У зв'язку з цим, повідомив Зеленський, відсторонено від роботи десятки посадовців митних органів.

За матеріалами Укрінформ.