Після зустрічі з Вітренком члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про відставку

Члени правління "Нафтогазу" після звільнення Коболєва не впевнені, що зможуть працювати з Вітренком.

Члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" у п'ятницю, 30 квітня, зустрілися з новим головою правління компанії Юрієм Вітренкои, якого призначив Кабінет міністрів. Після зустрічі члени наглядової ради, які брали в ній участь, написали заяви про відставку. Свої обов'язки вони виконуватимуть ще два тижні.

"Сьогодні всі члени наглядової ради, які були присутні під час позачергового засідання, подають Компанії письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень... Згідно з корпоративними процедурами... припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року", - йдеться в заяві наглядової ради.

Позачергове засідання наглядової ради відбулося відразу ж після того, як повноваження наглядової ради були відновлені після короткострокової паузи, яку створив Кабмін для звільнення колишнього і призначення нового голови правління.

У ході зустрічі члени правління дали зрозуміти, що не впевнені в тому, чи зможуть вони працювати з Вітренком після звільнення Андрія Коболєва.

"Ми провели зустріч з новим керівником і членами правління. Останні висловили свою стурбованість щодо можливості виконувати свої повноваження в подальшому", - відзначили в наглядовій раді.

Голова наглядової ради Клер Споттіствуд пояснила свій крок і рішення колег "тотальним знищенням корпоративного управління" в "Нафтогазі".

"Наглядова рада скористається наступними двома тижнями з моменту подачі заяв про припинення повноважень для надання підтримки Компанії, наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень, і поінформує акціонера щодо деталей на початку наступного тижня", - резюмували укладачі заяви.

За даними "РБК-Україна", заяви про відставку написали Клер Споттісвуд, Юлія Ковалів, Бруно Лескуа, Люда ван дер Хейден і Наталія Бойко.

28 квітня Кабмін ухвалив рішення про дострокове розірвання контракту з Андрієм Коболєвим і членами наглядової ради "Нафтогазу" і тут же переобрав наглядову раду в тому ж складі. Оголосивши при цьому конкурс на чотирьох незалежних членів наглядової ради.

Головою правління "Нафтогазу" уряд, все так же в обхід наглядової ради, призначило Юрія Вітренка, знявши його з посади в.о. міністра енергетики

Формальною підставою для звільнення Коболєва стала "неефективна робота" компанії і 19 млрд гривень боргів, накопичених у 2020 році.

За даними ZN.UA, яблуком розбрату межу Коболєвим і Офісом президента стали 50 млрд гривень резервного фонду, сформованого "Нафтогазом" на випадок, якщо боржники не розрахуються з ним. Володимир Зеленський просив Коболєва направити ці кошти в бюджет, щоб там їх могли витратити на "Велике будівництво", але отримав відмову.

США і посли G7 розкритикували український уряд за політичне втручання в роботу держкомпанії і порушення принципів корпоративного управління.