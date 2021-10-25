“Північний потік-2” не запрацює до весни 2022 року – США

Сертифікація Німеччиною і Єврокомісією газопроводу “Північний потік-2” може затягнутися до березня 2022 року. І якщо Росія має запаси газу для цього трубопроводу, то вона повинна збільшити постачання в Європу за чинними маршрутами.

Про це йдеться у заяві старшого радника Держдепу США Амоса Хохштейна.

За його словами, схвалення Німеччиною та Європейською комісією “Північного потоку-2” може затягнутися до березня наступного року. Тому, зазначив Хохштейн, якщо Росія заявляє, що може швидко збільшити постачання газу в Європу через цей трубопровід, то вона повинна зробити це зараз через існуючі маршрути.

“Ви не можете мати й те й інше”, – цитує Хохштейна Reuters.

Він також підкреслив, що президент Росії Володимир Путін наближається до того, щоб використовувати газ в якості політичної зброї.

“Якщо у Росії дійсно є газ для постачання, а вона вважає за краще не робити цього, і це відбудеться тільки в тому випадку, якщо Європа погодиться з іншими вимогами, які абсолютно не пов’язані”, – додав представник Держдепу.

При цьому Хохштейн зазначив, що США не змінили негативного ставлення до “Північного потоку 2”, але перейшли від спроб протидіяти будівництву газопроводу до нівелювання негативних наслідків його введення в експлуатацію.

Як відомо, у Росії вважають, що нарощувати транзит газу через територію України небезпечно через зношеність місцевих трубопроводів.

“Небезпечно збільшувати! Там десятиліттями не ремонтувалася ГТС. Там, може, якщо тиск збільшити – вона лопне взагалі. Європа зовсім втратить цей маршрут”, – заявив Путін на засіданні “Російського енергетичного тижня”.

Раніше президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у відкачуванні російського газу з підземних сховищ, який призначений для споживачів у Європі. Він нагадав, що в українських ПСГ знаходиться газ європейських компаній.

Між тим, у вересні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,257 мільярда кубометрів. За 9 місяців 2021 року транзит склав 32,666 мільярда кубометрів, а середньодобовий обсяг транспортування – 119 мільйонів кубометрів.

Крім того, у травні одна з найбільших природоохоронних організацій Німеччини, NABU, подала позов проти будівництва газопроводу “Північний потік-2” таким чином вдалося тимчасово заблокувати будівництво російського геополітичного проєкту “Північний потік-2”. За матеріалами Прямий канал.