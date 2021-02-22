"Північний потік-2": Україна і Польща звернулись до Байдена

Голови Міністерств закордонних справ України та Польщі звернулись до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Польща і Україна давно попереджали про небезпеку, пов'язану з цим проєктом.

Їхнє звертання опубліковано у виданні Politico.

У заяві говориться, що їх почули в Конгресі США, який наполягав на вжитті заходів, спрямованих на те, щоб зупинити газопровід.

"Ми закликаємо президента США Джо Байдена використовувати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проекту", - заявили дипломати.

Україна та Польща застерігають від завершення будівництва трубопроводу. У заяві говориться, що Захід "не може дозволити собі відступити перед обличчям шантажу, який суперечить всьому, за що ми виступаємо".

"Якщо проєкт виявиться успішним, Росія може спробувати переконати українську громадськість в тому, що Заходу байдужі його власні принципи і, зрештою, безпека і процвітання України", - наголосили глави дипломатії двох країн.

Говорячи про підтримку проєкту Німеччиною, вони зазначили, що поважають право Берліна висловлювати свою точку зору.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявляв, що Російська Федерація продовжує витрачати мільярди на будівництво "Північного потоку-2", хоча його вартість вже перевищила доцільність. Це доводить, що газопровід є політичним проєктом.

Разом з тим, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що завершення "Північного потоку-2" залишається пріоритетом Берліна.