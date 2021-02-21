"Північний потік-2" запросив терміновий дозвіл на роботи у водах Німеччини

Запит подали після скарги екологічних організацій

Компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік - 2", подала запит на екстрений дозвіл на будівництво у водах Німеччини. Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що подача заявки стала реакцією на скаргу від німецьких екологічних організацій Deutsche Umwelthilfe і Союзу захисту природи. Вони опротестували рішення Федерального відомства з судноплавства і гідрографії про видачу дозволу на будівництво газопроводу у водах Німеччини.

Організації аргументували це відсутністю врахування регулятором доводів, які стосуються охорони навколишнього середовища і клімату.

Тоді відомство вирішило, що відрізок газопроводу дійсно проходить по краю заповідника для птахів, проте глибина, на якій перебуватиме труба, матиме незначний вплив для певних видів перелітних птахів. Також ішлося про те, що в тому районі й без будівництва спостерігається активне судноплавство.

У січні регулятор видав дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" в водах Німеччини до кінця травня. Загалом у німецькій винятковій економічній зоні прокладуть труби протяжністю 16,5 км.