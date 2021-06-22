Податкова амністія - кого торкнеться та які доходи чи майно треба декларувати

Верховна Рада 15 червня ухвалила поданий президентом України Володимиром Зеленським пакет законів для запровадження податкової амністії. Це була одна з передвиборних обіцянок Зеленського. Теоретично, тепер українці зможуть легалізувати майно і статки, придбані за рахунок тіньових доходів. ZN.UA розбиралося чого очікувати від податкової амністії.

Зазначимо, що ухвалені закони дозволяють з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022-го провести одноразове добровільне декларування активів осіб, які ухилялися від сплати податків.

Амністія не безкоштовна

Хоча для цього потрібно буде заплатити певну суму податку. Найменша ставка складає 2,5 відсотка - вона стосуватиметься тих, хто має облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Трохи більше - 5 відсотків доведеться сплатити за майно чи кошти, розміщені в Україні. Найвища ставка передбачена для власників активів за кордоном - 9 відсотків.

Хоча депутати передбачили можливість розстрочення сплати податку трьома рівними частинами, але за більш високою ставкою - максимум 11,5 відсотка.

Деякі активи можна буде не декларувати, і вони вважатимуться легальними. Це нерухомість - квартира площею до 120 квадратних метрів або будинок до 240 квадратних метрів, нежитлове приміщення до 60 квадратних метрів. Не декларувати дозволятиметься один транспортний засіб вартістю до 2,25 мільйона гривень (якщо це не яхта, літак, гелікоптер чи автобус). А також інші активи, сумарна вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень.

Адмінвідповідальність

Депутати також ухвалили закон, який посилює адмінвідповідальність за неподання декларацій або недекларування доходів. Для простих громадян пропонується штраф у розмірі від п'яти до п'ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а для підприємців - від п'ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Водночас закон звільняє від адміністративної та кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків у разі легалізації активів.

Однак за несплату податків загрожує штраф, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років і конфіскація майна. При цьому максимальний штраф може сягати 425 тисяч гривень.

Для олігархів та держслужбовців амністія не передбачена

Не зможуть легалізувати теперішні й ексдержслужбовці. За словами директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовського, під заборону амністії капіталу підпадають, наприклад, Рінат Ахметов, Петро Порошенко, Ігор Коломойський, Вадим Новінський, Сергій Льовочкін. "Це ж стосується і членів їхніх сімей", - пише DW.

Для кого це цікаво

Опитані DW вважають, що більшість власників тіньового капіталу все ж погодяться легалізуватися, тому що світ рухається до прозорості й скористатися коштами невідомого походження дуже важко. "Можна мати гроші під матрацом в Україні і використовувати їх тут, але до певного моменту й сум. А для відкриття рахунку за межами країни потрібно підтвердити джерело отримання грошей. Раніше не було обміну інформацією між банками, але зараз ця ситуація змінюється", - зазначає видання.

Також аргументом для легалізації є й приєднання України до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Яка сума може вийти з тіні при амністії

Про точні суми говорити зарано, однак, за словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, амністія зможе вивести з тіні приблизно 20 мільярдів доларів, що принесе держбюджету до одного мільярда доларів. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль менш оптимістичний і сподівається хоча б на мільярди в гривнях.

Автори закону також розраховують, що амністія дозволить бодай частково детінізувати економіку, обсяги якої, за оцінками мінекономіки, у 2019 році становили 29 відсотків від офіційного ВВП.

Як писало ZN.UA, донарахування податкових зобов'язань юридичним особам і притягнення їх до фінансової відповідальності може бути пов'язане не тільки з використанням "сірих" механізмів, а й із самим фактом виплати доходу декларанту. Пункт 13 Законопроєкту каже, що сплата декларантом спеціального збору звільняє його від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства, а також від обов'язку нарахування й сплати податків і зборів щодо отриманих доходів. Вочевидь, ця норма не дає відповідних гарантій юридичній особі, яка такі доходи виплачувала.

Враховуючи вищеописані ризики, витрати держави на адміністрування потенційної кількості декларантів, цілком можливо, не будуть порівнянні з обсягами податкових надходжень за результатами амністії. За матеріалами ZN.ua