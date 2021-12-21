"Податкова амністія": українці задекларували вже понад 1 мільярд

В Україні сума задекларованих у рамках податкової амністії активів перевищила 1 млрд гривень. За два тижні вона зросла на понад 300%.

Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у вівторок, 21 грудня, у Telegram.

За його даними, зараз сума задекларованих активів становить 1,068 млрд грн, за останні два тижні вона зросла на 327%.

"Податкова амністія набирає обертів. Маємо перший мільярд задекларованих у рамках податкової амністії громадян України", - наголосив Гетманцев.

Збір до державного бюджету перевищив 51 млн грн, додав нардеп.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня розпочалося одноразове добровільне декларування. Українці мають право подати декларацію із зазначенням активів, що належать їм та з яких не було сплачено податки та збори. Кампанія триватиме до 1 вересня 2022 року.

На 3 грудня задекларована сума становила 250 мільйонів гривень. За матеріалами "Слово і діло"