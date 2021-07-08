Податок для міжнародних компаній: G20 готується ухвалити рішення

Вже найближчим часом країни-члени G20 погодяться запровадити мінімальний податок для великих корпорацій.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в ефірі телеканалу СВС заявив міністр фінансів Франції Бруно Лє Мер.

"Вже протягом найближчих годин на рівні G20 ми можемо укласти угоду серед 20-ти найважливіших держав світу. Після цього настане етап імплементації. Думаю, імплементація має пройти у 2022 та 2023 роках", - сказав Лє Мер.

За його словами, мова йде про мінімальну податкову ставку на рівні щонайменше 15%. "Для французького уряду 15% - це початкова точка, а не остаточний пункт", - зазначив міністр.

Лє Мер пояснив, що ухвалення глобального мінімального податку для великих корпорацій дозволить чесно оподатковувати техгігантів. "Вони уникають належного рівня оподаткування, оскільки не мають фізичної присутності у державах, де отримують доходи", - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, міністри фінансів країн Великої сімки ще 5 червня досягли попередньої згоди щодо майбутнього мінімального податку для великих корпорацій на рівні щонайменше 15 відсотків.

Цей крок спрямований на те, щоб транснаціональні корпорації - особливо технологічні гіганти - не мали в майбутньому можливості отримувати великі прибутки в одних країнах і платити з них низькі податки в інших.

Ухвалення цієї глобальної податкової зміни ініціювала адміністрація президента США Джо Байдена. Таким чином США хочуть обмежити можливість транснаціональних концернів використовувати переваги податкових систем для збільшення своїх прибутків, особливо в період пандемії коронавірусу, яка послабила економіки в усьому світі.

За матеріалами Укрінформ.