Політична партія "Сила і честь" нагадала цитату Ігоря Смешка про важливість середнього класу у суспільстві

"Ми почали руйнувати економічний базис і не визначились до цього часу: яку економічну модель маємо побудувати? Ми відкрили свій ринок для більш потужних гравців, «розбазарили» те, що у нас було. Приватизацію, яку було проведено – це була хижацька приватизація".

Про це 16-го грудня 2019 року в програмі «Актуальне інтерв'ю» на телеканалі «Вінничина» заявив Ігор Смешко — лідер політичної партії «Сила і честь», экс-голова Служби безпеки України»:

"Подивіться на Польщу – вони змогли дійсно змогли зробити середнього власника. Вони дійсно змогли зробити власниками підприємств пересічних громадян. А ми створили олігархів замість цього",- зазначив Ігор Смешко.

"Ми фактично не зрозуміли, що якщо ми хочемо будувати демократію - потрібен середній клас. Це більш ніж 50 відсотків повинні бути заможні люди в країні, які будуть свідомо обирати собі відповідних фахових лідерів. Але цьому ніхто не вчив народ через те, що при політичній надбудові повинно бути як мінімум дві ідеологічних партії, які розуміють, якщо – демократія, то це розділені три гілки влади".

"Судова гілка влади – повинна бути дійсно незалежною гілкою влади, яка дасть верховенство права однаково до всіх, але більш жорстоко до можновладців. Ми ж фактично зберегли автократичну систему, тільки у Конституції записали, що «демократія» і не приступали до будівництва".

"Модель економіки до сьогоднішнього часу не зрозуміла. Сировинний придаток – це не модель економіки, яка може забезпечити існування заможного середнього класу, розвиток економіки, яка дасть відповідні соціальні гарантії людям. Без середнього класу демократія просто не функціонує", - підкреслив політик.

Джерело: Фкйсбук партії "Сила і честь" https://www.facebook.com/sylaichest.org/posts/1548927085301827

Відео за адресою https://youtu.be/xgnD7Q5ENbI