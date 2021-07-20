Польше рулит! Там работают 1,5 млн украинцев и учатся 50 тысяч украинских студентов

Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица во время Всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы", передает УНН.

В Польше на сегодня работают около 1,5 млн украинцев. Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица во время Всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы", передает УНН.

"Какая ситуация сейчас есть в Польше. Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить по сравнению с 2014 годом, то это примерно в 2-3 раза. Сейчас речь идет о примерно 1,5 млн украинцев, работающих в Польше", - сообщил посол.

"Причем где-то примерно 600 тысяч украинцев, которые платят официально налоги в Фонд социального страхования. Остальные работают на трудовых соглашениях легально, но не платят эти налоги", - добавил Дещица.