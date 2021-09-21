Понад 60% витрат українців - на їжу, комуналку, алкоголь і сигарети, - Держстат

Найбільша стаття витрат для українців - "продукти харчування і безалкогольні напої". На неї йде 41,4% витрат.

Про це свідчать дані Держстату, повідомляє Цензор.НЕТ.

Статистика стосується витрат українців з квітня по червень 2021 року. На їжу і безалкогольні напої витратили майже 362 млрд грн (41,4%).

Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становлять близько 121 млрд грн (13,7%). На "Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики" в українців іде 68,4 млрд грн (7,8%).

На транспорт українці у ІІ кварталі витратили 80,8 млрд грн (9,3% витрат), на "Охорона здоров'я" - 53 млрд грн (6,1%), на "Одяг та взуття" - 36,8 млрд грн (4, 2%), на "Предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла" - 32,2 млрд грн (3,8%), на "Відпочинок і культуру" - 29,8 млрд грн (3,4%), на "Зв'язок" - 23,5 млрд грн (2,7%), на "Ресторани і готелі" - 22,9 млрд грн (2,6%), на "Освіта" - 9 млрд грн (1,1%), а також 34,2 млрд (3,9%) - на "Різні товари та послуги".