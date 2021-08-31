Посол Німеччини Фельдгузен: Україна має стати виробником і експортером енергії, а не транзитною країною

Німеччина хотіла б продовження договору про транзит російського газу через Україну на 5–10 років, повідомила амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. Про це вона заявила в ефірі "Радіо НВ" 31 серпня.

"Я думаю, що наша ідея – продовжити цей контракт, який є між "Нафтогазом" і "Газпромом", який ми також допомогли укласти у 2019 році. Якщо ми можемо це продовжити на п'ять або навіть на 10 років, з гарантіями, якщо не транзиту, то грошей для України, як це зараз (мається на увазі принцип "качай або плати", відповідно до якого укладено транзитний договір з РФ. – "ГОРДОН")", – сказала Фельдгузен.

Водночас вона підкреслила, що Європа переходить на альтернативні енергоносії та, напевне, через 15 років перестане користуватися газом.

"Майбутньому України як транзитної країни у будь-якому разі скоро кінець... Україна, на мій погляд, має стати виробником і експортером енергії, а не транзитною країною. Транзит – це завжди погано, тому що це можна зупинити. Виробляти, бути важливим експортером для Європи – це набагато важливіше, на мою думку", – пояснила вона. За матеріалами Гордон.