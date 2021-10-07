Постачання газу з ЄС в Україну в січні - вересні 2021 року скоротилося більше ніж у шість разів

Постачання природного газу в Україну з ЄС у січні - вересні 2021 року скоротилося в 6,2 раза, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Про це 6 жовтня повідомляють на сайті компанії "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

Упродовж дев'яти місяців 2021 року Україна імпортувала 2,381 млрд м³ газу, тоді як у січні - вересні 2020 року - 14,8 млрд м³.

За даними "Оператора ГТС України", у січні 2021 року постачання природного газу в Україну з ЄС становило 439 млн м³, у лютому - 29 млн м³, у березні - 8 млн м³, у квітні - 77 млн м³, у травні - 8 млн м³, у червні - 90 млн м³, у липні - 498 млн м³, у серпні - 567 млн м³, у вересні - 665 млн м³.

Минулого місяця частка імпорту в Україну з Угорщини становила 90,7% (603 млн м³) - усе віртуальним реверсом.

Експорт та реекспорт газу з України за дев'ять місяців 2021 року становив 1,149 млрд м³ (0,264 млрд м³ у вересні).

"У вересні активність учасників ринку значно зросла напередодні опалювального сезону - зріс імпорт газу до України, зріс зворотний потік газу з українських сховищ до європейських споживачів. Цей природний процес ускладнився в жовтні, коли зупинився фізичний транзит газу до Угорщини - основного експортера газу в Україну у 2021 році", - зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

За його словами, "нестабільність поставок, яка виникла через рішення Росії перенаправити потоки газу, може посилитися через ризик запуску газопроводу "Північний потік - 2".

"Прозорість і безбар'єрність, до якої звикли європейські та українські постачальники газу, може бути втрачена через бажання одного гравця створити вузькі місця для маніпуляцій із цінами", - підкреслив Макогон.

1 травня "Нафтогаз" повідомив, що Україна відновила закачування газу в підземні сховища.

У "Нафтогазі" розповіли, що протягом минулого опалювального сезону (із жовтня 2020 року) з ПСГ України відібрали 13,2 млрд м³ і там залишилося ще 15,1 млрд м³.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у газосховищах України накопичено 19 млрд м³ газу, цього достатньо для опалювального сезону. За матеріалами Гордон.