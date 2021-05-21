Правоохоронці здійснили обшуки в "Київтеплоенерго"

Правоохоронці здійснили обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Київтеплоенерго" та в офісних приміщеннях підрядних підприємств у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельно-монтажних робіт.

"Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство протягом 2019-2020 років на замовлення КП "Київтеплоенерго" здійснювало роботи з реконструкції теплових мереж, капітального ремонту аварійних ділянок теплових мереж на об'єктах і житлових будинках міста Києва на загальну суму 260 млн грн", - повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Наголошується, що зазначена підрядна організація виконала вказані роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості робіт і матеріалів. Крім того, здійснювалося оформлення виконання субпідрядних робіт і постачання товарів від підприємств з ознаками фіктивності.

"На підставі ухвали суду в офісних приміщеннях зазначених підприємств, у тому числі комунального підприємства, проведено обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень", - додали в прокуратурі.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 5 ст. 191 КК України. За матеріалами Інтерфакс-Україна.