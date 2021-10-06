Президент схвалив закон про індустріальні парки: що пропонує документ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про індустріальні парки. Схвалений главою держави законопроект передбачає запровадження стимулів для інвесторів в індустріальні парки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Які стимули пропонує закон: повна або часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами на облаштування індустріальних парків; можливість в індустріальному парку займатися переробленням промислових та/або побутових відходів; зменшено мінімальну площу індустріального парку з 15 до 10 га та збільшено верхню межу з 700 до 1000 га; будівництво, реконструкція та ремонт інженерно-транспортної інфраструктури; облаштування (благоустрій) майданчиків індустріальних парків; дозволено розміщувати в індустріальному парку проекти, спрямовані на стимулювання економічного зростання громад.

Протягом найближчих років уряд хоче побудувати інфраструктуру для 25 - ти індустріальних парків на території України.