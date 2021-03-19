Президент увів у дію санкції проти двох російських банків

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 11 березня про застосування санкцій проти російських АТ "Сбербанк" та ПАТ "Промінвестбанк".

Як передає Укрінформ із посиланням на сайт глави держави, відповідний указ No107/2021 підписано 19 березня.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря РНБОУ", - йдеться у документі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, РНБО 11 березня ухвалила рішення про продовження для двох російських банків - АТ "Сбербанк" та ПАТ "Промінвестбанк" - санкційних обмежень, термін дії яких мав закінчитися 15 березня.