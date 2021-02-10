Президенту банку "Аркада" оголосили підозру в розтраті понад 22 млн

Правоохоронці повідомили про підозру - у розтраті 22,7 мільйона гривень ексголові правління банку "Аркада" Костянтину Паливоді.

Про це повідомляє СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру ексголові правління одного з комерційних банків у розтраті мільйонів гривень вкладників", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваного, але за даними джерел УП, це Костянтин Паливода, щодо якого розслідується й інше кримінальне провадження.

За даними слідства, ексголова правління, бувши бенефіціарним власником банку, з використанням пов'язаних з банком двох юридичних осіб організував та налагодив механізм розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва.

Було реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фондів фінансування будівництва. У зв'язку з невиконанням двома юридичними особами умов акційних програм, банк розірвав договори інвестування та безпідставно повернув їм 22,7 млн грн, що в десять разів перевищує суму інвестованих ними коштів.

"Схема виведення коштів полягала у тому, що при інвестуванні враховувалась акційна вартість квадратного метра, а після розірвання договорів кошти повертались за ринковою вартістю квадратного метра, тобто 10 разів вищою", - прокоментувала речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Наразі прокурорами готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у вересні 2020 року правоохоронці повідомили про підозру президенту банку "Аркада" Костянтину Паливоді у привласненні 50 мільйонів гривень.

За даними досудового розслідування, у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду голови правління АТ АКБ "Аркада", разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", управителем яких є АТ АКБ "Аркада".

Суд заарештував Паливоду на 2 місяці, але згодом змінив запобіжний захід на домашній арешт. За матеріалами Українська правда, Finance.UA