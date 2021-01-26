Причиною проблем з комунальними тарифами є некомпетентність чинної влади — Кушнірук

Причиною проблем українців з тарифами на комунальні послуги є некомпетентність чинної влади.

Про це в ефірі “Прямого” заявив економічний експерт Борис Кушнірук.

“Я б вже не прив’язував історію відверто корупційних угод, які підписувала пані Тимошенко, до того, що відбувається зараз. Вже більше десяти років минуло, тому причина не в цьому. Причина тих проблем, з якими ми зіштовхуємося, – це некомпетентність нинішніх можновладців. Тому що вони виявилися не готові до ситуації, коли ціни на газ на європейському ринку почнуть зростати. Ми за останні три роки звикли, що ціни там, скоріше, знижуються, і всі рвали на собі сорочку, розповідаючи, як вони якісно керують комунальними тарифами”, – сказав Кушнірук.

Він зауважив, що в реальності не було зроблено і застосовано механізмів, які б унеможливили ситуацію стрибків цін і перетворення населення в заручників.

“Коли говорять про ринкову ціну на газ для населення, є певна маніпуляція. Тому що ринковою ціною може бути ціна оптовика. А коли йдеться про ціну газу безпосередньо населенню, то вона ринковою бути не може хоча б з тих міркувань, що там є монополізм, причому монополізм абсолютно об’єктивний. У нас мільйони домогосподарств. І забезпечити укладання угод і механізми, щоб ці домогосподарства самі обирали постачальника, – це нереально”, – додав Кушнірук.

Він наголосив, що це нереально на рівні самих постачальників, бо їм цим невигідно займатися.

“Тому там є фактично зараз два постачальника – НАК “Нафтогаз” і “Облгазпостач”, і ніяких інших там не буде. Тому в умовах об’єктивного монополізму цього ринку там мають існувати механізми, які унеможливлюють монополізацію і зловживання монополіями”, – завершив Кушнірук.

Нагадаємо, НКРЕКП схвалила зниження тарифів для 14 облгазів.

Раніше в уряді повідомили, що в Україні встановлять граничний тариф на розподіл газу, і він не буде більшим за 1 гривню 79 копійок за один кубометр.

Крім того, в уряді повідомили, що середня ринкова ціна на розподіл газу за 1 куб. м метр газу в Україні становить 1,11 гривні.

Натомість Павло Розенко заявив, що справжня ціна на газ для населення складає мінімум 9.13 гривень за кубометр. За матеріалами prm.ua