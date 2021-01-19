Пріоритет Кабміну у 2021 році - запуск ринку землі, - Мінекономіки

Пріоритетом Кабінету Міністрів на 2021 р. залишається впровадження ринку землі та забезпечення всіх необхідних інструментів для його успішного функціонування.

Про це йшлося під час зустрічі Керуючого комітету щодо земельної реформи з учасниками впровадження ринку землі, повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ.

"Усі пріоритети уряду України щодо подальшого впровадження земельної реформи поширюються і на 2021 рік, адже за півроку стартує ринок землі. Для нас важливо забезпечити усі необхідні передумови для успішного запуску земельного ринку та його подальшого функціонування", - зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Зокрема, йдеться про розробку та імплементацію земельного законодавства, запровадження дерегуляції у сфері земельних відносин, передачу повноважень місцевим громадам по розпорядженню землями, запровадження системи електронних аукціонів, земельного моніторингу.

Провідний експерт Світового банку Клаус Дейнінгер відзначив на зустрічі, що в Україні є всі передумови для впровадження прозорого ринку землі, що підвищить ефективність використання земельних ресурсів, забезпечить основу для розвитку сільського господарства, сільських територій та місцевого населення. Він запевнив, що Світовий банк та Євросоюз готові і надалі надавати технічну підтримку та інші ресурси для успішного впровадження земельної реформи в Україні.

Учасники зустрічі домовилися, що "дорожня карта" подальшої спільної роботи в рамках Керуючого комітету із земельної реформи буде остаточно затверджена на початку лютого.