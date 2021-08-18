ПриватБанк повідомив про вручення ізраїльських позовів Коломойському та Боголюбову

ПриватБанк через газету "Голос України" повідомив про вручення ізраїльських позовів колишнім власникам банку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову у справі банку "Дисконт".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"Відповідно до рішення ізраїльського суду від 26 квітня 2021 року, банк публікує повідомлення в газеті "Голос України" для вручення ізраїльського позову в Україні Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, а також іншому відповідачу - В'ячеславу Карташову (їхня давня довірена особа, яка наразі обіймає посаду директора департаменту юридичного супроводу в ПАТ "Укрнафта") відповідно до Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах", - йдеться в повідомленні.

У банку зазначають, що Коломойському та Боголюбову вже був належним чином вручений позов в Ізраїлі, та в рамках їхніх та Карташова попередніх спроб уникнення вручення позову в Україні, ПриватБанк вживає цих подальших заходів для усунення будь-яких аргументів з їхньої сторони щодо того, що позов не був їм належним чином вручений, та забезпечити правосуддя ізраїльського суду щодо їхніх дій.

Як повідомлялося, ПриватБанк звернувся до Окружного суду м. Тель-Авів-Яффа (Ізраїль) із позовом до своїх колишніх власників та інших відповідачів стосовно, як заявляється, їхніх шахрайських дій, незаконного привласнення та відмивання коштів, в результаті чого, щонайменше 600 млн дол. (приблизно 16,5 млрд грн) були незаконно виведені з банку у 2007-2011 роках та розміщені на банківському рахунку в ізраїльському банку "Дисконт".