Привласнення землі в Одесі: оголошено підозри 16 особам

По справі привласнення землі в Одесі оголосили підозри 16 особам. Серед них і мер Одеси Геннадій Труханов.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу НАБУ.

Їх підозрюють в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів. 10 із них є учасниками злочинної організації, решта - співучасники вчинення інших злочинів, повідомили в НАБУ.

Йдеться про: керівника злочинної організації: Одеського міського голову голову постійної Комісії з питань комунальної власності Одеської міської Ради (ОМР); голову земельної комісії ОМР; керівника Юридичного департаменту ОМР; керівника департаменту комунальної власності ОМР; заступника керівника департаменту комунальної власності ОМР; трьох осіб, які виконували функції фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників злочинної організації.

"Посади вказані на момент вчинення злочину", - уточнили в НАБУ.

Крім них, про підозру повідомлено ще шести особам, яких учасники злочинної організації залучали до своїх дій.

Серед них: заступник Одеського міського голови, колишній керівник одного з комунальних підприємств, екс-прокурор Одеської області, власники компанії-забудовниці та її топменджери.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.