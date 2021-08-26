Промвиробництво в Україні зростає п'ятий місяць поспіль - Держстат

У липні 2021 року промислове виробництво в Україні зросло на 0,2% (не скоригованих на ефект календарних днів) у порівнянні з липнем 2020 року.

Про це свідчать дані Держслужби статистики України, опубліковані 25 серпня.

Водночас у липні промвиробництво зросло на 3,2% (не скоригованих) і 1,3% (сезонно скоригованих) у порівнянні з червнем 2021 року.

У січні - липні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року промвиробництво зросло на 1,8%.

Загалом за перші сім місяців 2021 року у видобувній промисловості та розробленні кар'єрів зростання становило 1,8%, переробній промисловості - 1,8%, постачанні електроенергії, газу та кондиціонованого повітря - 1,7%.

У Мінекономіки повідомили, що у липні зростання промисловості формувалося переважно "під впливом високої кон'юнктури на зовнішніх ринках, а також поступового відновлення попиту на окрему продукцію на внутрішньому ринку".

"Найбільший внесок в індекс промислової продукції продовжують мати експортоорієнтовані та інвестиційно спрямовані види діяльності", - зазначив перший заступник міністра відомства Володимир Гринюк.

Як повідомляли у Держстаті, у березні промислове виробництво зросло на 2,1%, у квітні - на 13%, у травні - на 5,4%, у червні - на 1,1%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що торік Україна втратила лише 4,5% ВВП, а 2021 року зростання економіки України буде більшим ніж 4,6%. Кабмін України прогнозує зростання економіки на 5% з 2023 року.

У січні Світовий банк прогнозував зростання ВВП України цього року на 3%, у 2022-му - на 3,1%. У березні Світовий банк поліпшив прогноз - із 3% до 3,8% 2021 року.

У травні в оновленому макропрогнозі Мінекономіки погіршило очікування зростання реального ВВП України 2021 року з 4,6% до 4,1%, а у 2022-му - з 4,3% до 3,8%.

За даними Держстату, ВВП України у другому кварталі виріс на 5,4%. У Мінекономіки очікують зростання на 4% за підсумками року. За матеріалами Гордон.