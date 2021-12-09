Прямі іноземні інвестиції на кінець року сягнуть $6,5 мільярда - НБУ

У Національному банку очікують, що приплив прямих іноземних інвестиції в Україну за підсумками 2021 року становитиме 6,5 млрд дол.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Загалом за результатами цього року очікуємо, що приплив прямих іноземних інвестицій становитиме 6,5 млрд дол. США, і більша частина цієї суми - це результат того, що підприємства з іноземним капіталом свої доходи, прибутки реінвестують у свою діяльність", - сказав Ніколайчук.

За його словами, у наступному році НБУ очікує нижчого обсягу реінвестування.

"Водночас ми очікуємо, що в Україну надходитимуть нові кошти з-за кордону від материнських компаній. За результатами наступного року ми очікуємо, що прямі іноземні інвестиції збільшаться на 5,5 млрд дол.", - зауважив заступник голови НБУ.

Водночас, як зазначив Ніколайчук, репатріація дивідендів за 11 місяців цього року становила 7,5 млрд дол.

"За результатами року ми очікуємо, що ця сума перевищить 8 млрд дол.", - підсумував він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у першому півріччі 2021 року прямі іноземні інвестиції в Україну становили 2,83 млрд дол. З них 2,33 млрд дол. надійшло з країн Європейського Союзу. Зростання інвестицій у першому півріччі було на рекордному рівні за останні чотири роки.