Путін назвав умову для додаткового постачання російського газу до Європи

Додаткові великі обсяги російського газу надійдуть до Європи, щойно у ЄС дозволять запуск газогону "Північний потік - 2". Про це 29 грудня під час наради про проходження осінньо-зимового опалювального сезону заявив президент РФ Володимир Путін, пише ТАРС.

За словами Путіна, РФ та її партнери виконали своє завдання щодо будівництва трубопроводу.

"Північний потік - 2", вважає глава Кремля, "сприятиме вирішенню питання про стабілізацію цін [на газ] на європейському ринку".

Окрім того, запуск газогону приведе до зниження ціни на газ не тільки для Європи, а й для України, оскільки "значний обсяг газу російського походження вони беруть за цінами європейського ринку", додав Путін.

Під час наради про готовність "Північного потоку - 2" до експлуатації повідомив голова правління російського "Газпрому" Олексій Міллер, зазначило ТАРС.

За його словами, 29 грудня "Газпром" завершив заповнення газом другої нитки трубопроводу - тепер "і перша, і друга нитки газогону "Північний потік - 2" перебувають під робочим тиском та повністю готові до експлуатації".

Цьогоріч на ринку газу в Європі фіксують дефіцит, який спровокував зростання цін на паливо. Поштовхом до зростання цін стали результати аукціону, на якому "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності для транзиту територією України, пише агентство РБК.

21 грудня ціна на газ у Європі оновила історичний максимум - понад $2000 за 1 тис. м³.

Як свідчать дані біржі ICE станом на 18.02 29 грудня, ціна на газ знизилася і становить €98,42 за 1 МВт-год, або приблизно $1180 за 1 тис. м³.

Попри на захмарні ціни на газ у ЄС, наявні вільні транзитні потужності, російський "Газпром" не забронював додаткових потужностей на січень, зазначив генеральний директор компанії "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон. За його словами, "Газпром" і далі шантажує Європу з метою якнайшвидшого запуску газогону "Північний потік - 2", який проходить сертифікацію у ФРН. За матеріалами Гордон.