Путін придумав нову причину, щоб не використовувати ГТС України
Російський президент Володимир Путін знайшов нову причину, щоб не збільшувати постачання газу через газотранспортну систему України. Він заявив, що газопровід "Північний потік-2" екологічніше.
Про це заявив російський президент Володимир Путін на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай".
За його словами, нібито від газопроводу на дні Балтійського моря в рази менше викидів, ніж від української ГТС.
"Газопровід "Північний потік-2" - це сучасні технології... Рух газу по дну Балтійського моря взагалі без викидів відбувається... У 5,6 раза викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України. Ну, тому що старенька вже", - заявив Путін.
При цьому він вказав, що екологи повинні були б сказати, що ГТС України треба закрити, а не збільшувати обсяги транзиту газу в Європу."Північний потік-2": що необхідно знати
Проєктом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.
Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проєкт європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.
2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.
10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".
4 жовтня 2021 року компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" почала заповнювати першу гілку газом. За матеріалами УНІАН.