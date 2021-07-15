Рада криміналізувала відповідальність за незаконне видобування корисних копалин

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин" (No3576), який криміналізує відповідальність за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення.

Як передає кореспондент Укрінформу, за нього проголосували 307 народних депутатів.

Закон вносить зміни до статті 240 Кримінального кодексу.

Документ передбачає посилення кримінальної відповідальності не лише для фізичних, а й для юридичних осіб за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, збільшення штрафів порівняно з діючими нормами.

Так, порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі передбачає штраф у сумі 8,5 - 13,6 тис. гривень або обмеження, позбавлення волі на строк до двох років.

Якщо йдеться про корисні копалини державного значення або незаконний видобуток копали у великих розмірах, то штраф становитиме від 51 до 85 тис. грн або обмеження/позбавлення волі на строк до 3 років.

Водночас якщо копалини незаконно видобували на територіях чи об'єктах заповідного фонду, це передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Якщо видобуток копалин відбувався шляхом підпалу, вибуху чи за допомогою іншого загальнонебезпечного способу, який спричинив загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн, на посадових осіб - 3,4 тис. грн - 8,5 тис. грн.

З січня по травень Держекоінспекція склала понад 150 протоколів про адміністративні порушення у сфері видобутку надр, розрахувавши 20,7 мільйона гривень збитків.

За матеріалами Укрінформ.