Рада підтримала Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки

Верховна Рада проголосувала за Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Документ підтримали 269 народних депутатів.

Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проєкту Державного бюджету на 2022 рік.

Крім того, в Бюджетній декларації передбачено фіскальний простір, яке розподіляється в рамках держбюджету на пріоритетні напрямки.

Серед пріоритетів бюджетної політики, позначених декларацією:

посилення обороноздатності і безпеки держави;

розвиток агропромислового комплексу;

формування чистого і безпечного навколишнього середовища;

розвиток адміністративних послуг та їх цифровізация;

посилення енергонезалежності;

створення ефективної системи здійснення соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення;

забезпечення якісного рівня медицини;

підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.

Зокрема, декларація передбачає поступове скорочення дефіциту державного бюджету з 5,5% в цьому році до 3,5%, а також до 3% у два наступних роки відповідно і до 2,7% в 2024-му.

При цьому, згідно з документом, в 2021 році дефіцит держбюджету очікується на рівні 246,6 млрд грн, у 2022-му - 188 млрд грн, у 2023-м - 179,8 млрд грн, у 2024-м - 179,59 млрд грн.

Також Бюджетною декларацією передбачено введення податкових змін, які пропонує так званий "урядовий ресурсний законопроєкт" №5600. Зокрема, з 2022 року, за рахунок цього, державний бюджет, як очікується, буде щорічно отримувати додатково 34,1 млрд грн.

Розмір мінімальної зарплати, згідно з декларацією, в найближчі три роки має збільшитися з 6,5 тис. грн на початок 2022 року і до 7,665 тис. грн на початок 2024-го. Також Бюджетна декларація передбачає збільшення мінімалки в жовтні 2022 до 6,7 тис. грн, а з 2023 року - до 7,176 тис. грн.

У Бюджетній декларації також зазначено оцінка фіскальних ризиків, серед яких:

подальше поширення коронавірусу;

значне зниження транзиту газу з Росії;

посилення гібридних загроз з боку Росії;

зростання безробіття;

низький урожай зернових культур;

висока частка витрат з держборгу в 2022-2024 роках і інші.

За матеріалами ZN.UA