Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про "податок на Google"

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт No4184 щодо так званого "податку на Google", який пропонує зрівняти правила оподаткування для міжнародних технологічних компаній з українськими. Документ підтримали 286 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає залучення оподаткування ПДВ нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташоване в Україні. Вказано, що документ має створити сприятливі умови ефективного та необтяжливого адміністрування процедур, пов'язаних зі сплатою податку.

Зокрема, документ пропонує:

виключити норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами мають сплачувати податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок;

чітко визначити, що для документів, які засвідчують факт постачання послуг складених в електронній формі, датою оформлення вважається дата складення такого електронного документа;

визначити перелік електронних послуг;

звільнити від оподаткування ПДВ постачання електронних послуг шляхом надання доступу до електронних освітніх (навчальних) ресурсів в рамках надання освітніх послуг;

включити нерезидентів до переліку осіб, які реєструються платниками ПДВ;

встановити правила визначення місця постачання електронних послуг (B2C);

встановити форму та визначити порядок надсилання податкового повідомлення нерезиденту та скарги на таке рішення;

визначити спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ для постачальників-нерезидентів, яка може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально розробленому вебпорталі;

визначити правила податкового обліку з ПДВ для нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташовано в Україні;

звільнення від обов'язку нерезидента реєструвати податкові накладні;

передбачити сплату податкового зобов’язання для нерезидента в іноземній валюті.

У пояснювальній записці навели приклад Росії, де в 2017 році нерезидентів зобов'язали сплачувати ПДВ з продажу електронних послуг. Вказано, що тоді в контролюючому органі зареєструвались такі технологічні гіганти як Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com та ін.

"Загалом з моменту впровадження податку на податковий облік стало 1580 компаній. За офіціними даними до бюджету такими компаніями (B2C) було сплачено у 2017 році - 9,4 млдр. руб., у 2018 - 12 млдр. руб., у І кварталі 2019 - 12 млдр. руб. (70% суми припадає на найбільші IT компанії).

Аналогічні податкові правила введені в Республіці Білорусь у 2018 році", - йдеться у пояснювальній записці.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв про те, що ПДВ повинні платити всі, зокрема техногіганти, проте поки в законодавстві просто немає інструментів, щоб "адмініструвати цю діяльність". Він тоді зазначив, що мова йде не про введення нового податку, а про те, щоб великі міжнародні технокомпанія платили вже існуючий податок. За матеріалами ZN.UA