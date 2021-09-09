Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про щорічну індексацію пенсій

Верховна Рада зробила ще один крок до вдосконалення пенсійного законодавства.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, на засіданні в четвер народні депутати проголосували в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства.

За таке рішення - 317 присутніх.

Парламентарі також 298 голосами скоротили терміни підготовки законопроєкту до другого читання.

Законопроєктом пропонується: з 1 січня 2022 року визначити дату щорічної індексації пенсій - 1 березня; здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах; призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв'язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов; призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.