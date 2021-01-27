Рада створила тимчасову слідчу комісію з перевірки "Укрзалізниці"

Верховна Рада на засіданні 27 січня створила тимчасову слідчу комісію з перевірки й оцінки стану акціонерного товариства "Укрзалізниця", повідомляє кореспондент видання "Гордон".

За проєкт постанови No3432 проголосувало 283 народні депутати.

У пояснювальній записці йдеться, що у 2019 році "Укрзалізниця" показала "найгірші показники виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України майже по всіх напрямках діяльності".

"Різке погіршення виробничої дисципліни, стану безпеки руху поїздів відбувається з початку 2017 року по теперішній час. У період із 2018-го по теперішній час було прийнято ряд регламентних документів, за якими підприємство, яке має стратегічне значення для національної безпеки та оборони України, практично виведено під керування непрофесійних іноземців, а держава фактично втратила можливість безпосереднього управління", - вважають ініціатори створення ТСК.

Серед завдань комісії - перевірка та оцінка стану "Укрзалізниці", перевірка закупівель, раціональності використання держмайна, професійної відповідності членів правління і наглядової ради компанії.

До складу ТСК увійшли 13 надепів: дев'ятеро від "Слуги народу" і по одному від фракцій "Батьківщина" та "Опозиційна платформа - За життя", а також груп "Довіра" і "За майбутнє". Головою комісії обрали нардепку від "Слуги народу" Юлію Гришину, її заступником - депутата від ОПЗЖ Федора Христенка.

"Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і приблизно 50% пасажирських перевезень, які здійснюють усіма видами транспорту; за обсягами вантажних перевезень посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії, зазначено на сайті компанії.