Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про об'єкти, що не підлягають приватизації

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт No 4020 про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Відповідне рішення підтримало 289 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

"Ми у 2019 році, скасувавши перелік стратегічних підприємств, заборонених до приватизації, так і не змогли змусити тодішній уряд стримати обіцянку і направити протягом трьох місяців на затвердження ВР новий перелік, за що я персонально приношу свої вибачення.

З того дня минуло не 3 місяці, а 17, і цей перелік нарешті в залі, і у нас є можливість виправити цю помилку і прийняти новий перелік", - сказав нардеп від партії "Слуга Народу" Дмитро Наталуха, представляючи законопроєкт.

Зі слів нардепа, до переліку не потрапила низка важливих об'єктів, проте Рада зможе доповнити список до другого читання.

Законопроєктом пропонується затвердити переліки об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, зокрема: перелік акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50% + 1 акція та не підлягає приватизації - 9 об'єктів; перелік господарських товариств та об'єднань, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100%, державних комерційних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації - 74 об'єктів; перелік об'єктів культури та спорту, що не підлягають приватизації - 133 об'єкти; перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені в господарські товариства - 102 об'єктів; перелік об'єктів лісового господарства, що не підлягають приватизації - 341 об'єкт.

До таких об'єктів пропонується, серед іншого, включити НАК "Нафтогаз України", АТ "Укрзалізниця", "Укрпошта", ДП "Енергоатом", ПАТ "Укренерго", "Укргідроенерго", Оператор газотранспортної системи України, АМПУ, Украерорух, Чорнобильська АЕС, ДП "Укркосмос".

Також у списку низка академій та університетів, музеїв, заповідників, театрів, цирків, а також спортивних об'єктів, таких як НСК "Олімпійський", навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" тощо.

У перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені в господарські товариства, потрапляють такі об'єкти як Миколаївський суднобудівний завод, ДП "Антонов", Дослідно-конструкторське бюро "Промінь", Житомирський бронетанковий завод.

На початку березня Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроєкт щодо приватизації об'єктів великої приватизації.

За матеріалами УНН.