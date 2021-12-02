Рада виділила ще додатково 19 млрд грн на дороги й інфраструктуру

Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроект No 6298 "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо реалізації інфраструктурних проектів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери), яким пропонується виділити додатково 19 млрд гривень на розбудову транспортної інфраструктури Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодором). Відповідне рішення підтримали 242 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Відтак, за підсумками опрацювання пропозицій у Комітеті в остаточній редакції законопроекту No 6298 пропонується: збільшити видатки "Укравтодору" за бюджетною програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" на 19 млрд грн.

видатки Міноборони на оплату праці збільшити на 1 млрд 555,7 млн грн, передбачено додаткову дотацію місцевим бюджетам на проведення розрахунків за енергоносії - 512,2 млн грн, а також субвенцію місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури на 354,39 млн грн.

Під час обговорення усіх правок більшість народних депутатів зазначили щодо не раціонального перерозподілу коштів Держбюджету-2021, які йдуть на створення "округів провласним нардепам".

Зокрема, жодного голосу не віддали "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Голос".

Нардепи сьогодні остаточно затвердили Державний бюджет на 2022 рік.

Також Рада затвердила свій кошторис на 2022 рік. Його обсяг менше за минулорічний.