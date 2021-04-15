Рада знизила штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

Сьогодні парламент знизив штрафи за нерозмитнені "євробляхи" - нардепи схвалили в другому читанні законопроєкт No4644-д.

Проголосували 237 депутатів Ради.

Документ вносить зміни до Митного кодексу. Закон знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні з 170 тисяч гривень до 8,5 тисяч гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні.

До другого читання із закону прибрали норму про розробку і затвердження Кабінетом міністрів тимчасового порядку виконання митних формальностей при митному оформленні авто на єврономерах, адже воно відбуватиметься відповідно до Митного кодексу.

Передбачено, що транспортні засоби мають бути особистого користування, які були у використанні та з року випуску яких пройшло понад 5 років, і які класифікуються за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонн). Мова про авто, які за станом на 31 грудня 2020 року перебували в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Виключається необхідність фізособи двічі платити до державного бюджет штраф за нерозмитнену машину в разі, коли така сплата вже відбулася при вивезенні цього транспортного засобу з території України (наприклад, з метою зняття його з обліку в іноземній країні).

До 270 днів збільшується термін дії спрощення розмитнення автомобілів для учасників бойових дій. Але за умови документального підтвердження їхнього перебування понад 90 днів з дня набрання чинності закону безпосередньо на території проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, пільгове митне оформлення, яке встановлюється цим законопроєктом, не поширюється на: транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу, спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри у гольф та аналогічні транспортні засоби, моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.

Нагадаємо, Комітет Верховної ради України з питань податкової політики 8 квітня повністю узгодив законопроєкти No4643-д і 4644-д щодо пільгового розмитнення автомобілів на європейських номерах (так званих "євроблях") і порекомендував Раді прийняти ці законопроєкти. За матеріалами Слово і Діло.