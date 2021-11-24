Радник Президента назвав переваги одержання Україною траншу від МВФ

Транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 700 млн дол. буде зараховано до державного бюджету та допоможе Україні підтримати фінансову внутрішню стабільність.

Про це у програмі "Украина на самом деле" телеканалу "Дом" сказав радник Президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Укрінформ.

Крім того, за його словами, поповнюватимуться золото-валютні резерви Національного банку України. А це вже сприятиме підтримці зовнішньої фінансової стабільності країни.

"Коли гроші заходять до Міністерства фінансів, то вони не тримаються в Міністерстві фінансів у вигляді доларів або іншої валюти. Міністерство фінансів поступово витрачатиме їх, отже - виставлятиме ці гроші на ринок. Це означає, що валюта, яка надійшла до країни, конвертуватиметься і таким чином поповнюватимуться золото-валютні резерви Національного банку країни. Золото-валютні резерви важливі, оскільки вони забезпечують зовнішню фінансову стабільність. І це означає, що будь-які навантаження, пов'язані з курсовими ризиками, автоматично знімаються", - уточнив радник Президента.

Гроші від Міжнародного валютного фонду є важливими й для українського бізнес-сектору.

"Приватний бізнес залежить багато в чому від того, якими є сигнали щодо України на зовнішніх фінансових ринках. І приватний бізнес за нижчу ціну зможе отримувати необхідний фінансовий ресурс на зовнішніх ринках, що необхідно для розвитку цих підприємств в Україні. А це означає, що це додаткова підтримка зайнятості, зростання та розвитку країни", - наголосив Устенко.

Крім цього, сказав він, кошти від Міжнародного валютного фонду дають змогу керувати українською борговою політикою більш ефективно.

"Наприклад, середня ставка, яку Україна платить за зовнішніми боргами, зараз близько 6%. А в цьому разі від МВФ ми отримали гроші під 3% річних. Не треба бути економістом чи фінансистом, аби розуміти, що коли ти платиш 3% за кредитом, це набагато краще за 6%", - наголосив експерт.

Також транш сприяє зміцненню іміджу України, а відповідно, й відносин із міжнародними партнерами.

"У цьому разі знакові гроші для багатьох інвесторів, які розуміють, що ситуація макроекономічна розвивається в правильному, необхідному, потрібному руслі. Вона стабільна. Країна має запас міцності", - підсумував Устенко.

Як повідомлялося, перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що Україна продемонструвала значний прогрес у реформах, перш ніж отримала позитивне рішення щодо виділення Міжнародним валютним фондом другого траншу.

Відповідний транш у розмірі 700 млн дол. Україна отримала вже сьогодні, 24 листопада.