Радник Зеленського розповів, куди підуть $700 мільйонів від МВФ

Сімсот мільйонів доларів, які Україна вже найближчим часом може отримати від Міжнародного валютного фонду, закладені на фінансування дефіциту держбюджету.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів радник Президента України з економічних питань Олег Устенко.

"На ці 700 мільйонів доларів ми очікуємо найближчим часом, вже було підписано попередню угоду з Міжнародним валютним фондом. Ці кошти закладені вже на покриття державного бюджету. Тому тут особливого вибору немає. Вони зайдуть до державного бюджету", - сказав експерт.

Тим часом буде потрібно час, щоб вибрати всю зарезервовану для України суму в 5 млрд дол..

"Україні потрібен додатковий час, аби вибрати всю цю зарезервовану для неї суму. Тому одна з частин переговорного процесу з МВФ якраз стосувалася того, що програму було би логічно додатково продовжити, й угода, наскільки я розумію, попередньо вже отримана", - зазначив Устенко.

Зараз очікується засідання ради директорів МВФ, на яке буде винесено й українське питання, в тому числі що стосується продовження програми.

"Ми раніше отримали 2,1 млрд дол. - це 40% від загальної нашої програми. Ми зможемо просунутися автоматично після чергового траншу й отримати 60%, яких бракує. Тому, коли говорили щодо термінів програми, говорили зокрема й про те, щоби спробувати отримати повністю зарезервовану для України суму. Звичайна українська практика - це якраз обірвати стосунки та відкрити нову програму. В цьому разі якраз використовується, на мій погляд, більш логічний підхід, спробувати вибрати те, про що домовилися раніше", - деталізував радник Президента.

Як повідомлялося, 18 жовтня представники Міжнародного валютного фонду оголосили про успішне завершення місії в Україні - після майже місяця переговорів. А напередодні Верховна Рада ухвалила необхідний для продовження співпраці з МВФ закон про посилення незалежності Національного банку. Новий транш від МВФ Україна може отримати вже у листопаді. За результатами першого перегляду програми Stand-by Україна отримає транш у розмірі 700 млн дол. Фінансування надійде за кілька днів після позитивного рішення ради директорів, засідання якої може відбутися найближчими днями.

У Національному банку очікують, що транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 700 млн дол. вдасться отримати до кінця року. За матеріалами Укрінформ.