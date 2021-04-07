Ремонт Офісу президента після акцій протесту коштуватиме 1,5 мільйона гривень - ДУС

За підрахунками Державного управління справами, ремонт будівлі Офісу президента після акцій протесту на підтримку Сергія Стерненка обійдеться у 1,5 мільйона гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Радіо Свободи.

"За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством "Спектр" встановлено, що орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративного будинку - пам'ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова 11, складає 1 571 610 гривень", - йдеться у повідомленні ДУС.

До цієї суми входять наступні витрати: очищення (миття) фасаду і мощення площі - 297 200 гривень; ремонт дверних блоків (9 штук) - 1 158 600 гривень; ремонт вікон - 85 000 гривень; непередбачувані і додаткові роботи та покриття ризиків - 30 810 гривень.

Представники ДУС наголосили, що управління вибиратиме для виконання робіт компанії, що мають спроможності виконати необхідні роботи й вартість послуг яких буде найменшою.

"Державне управління справами публічно відзвітує про всі виконані роботи", - підкреслили службовці.Що відомо 23 лютого 2021-го колегія суддів Приморського районного суду Одеси ув'язнила на 7 років та 3 місяці колишнього очільника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Йому інкримінували викрадення місцевого депутата Сергія Щербича, розбій та зберігання зброї. Суд розглядав справу упродовж майже п'яти років.

Після суду над Стерненком у Києві та інших містах відбулись акції на його підтримку. На акції 20 березня (у день народження Стерненка) учасники мітингу під ОП розмалювали будівлю і двері Офісу.

В Офісі президента оцінили збитки від погрому будівлі під час акції на підтримку Стерненка приблизно у 2 мільйони гривень.

Кабінет міністрів засудив вандалізм та наругу над держсимволами під час акції протесту під ОП та закликав МВС та СБУ провести розслідування. Верховна рада також засудила протест.

Стерненку інкримінували викрадення ексдепутата однієї з районних рад Одеської області Сергія Щербича та розбійний напад на нього. Також в цій справі ексочільнику одеського "Правого сектору" закидали незаконне зберігання зброї. Стерненко на це відповідав, що справа є сфабрикованою та побудованою "виключно на заяві Щербича".

З 2014 року на Стерненка було скоєно три напади. Під час третього, у травні 2018 року, захищаючись від двох чоловіків, Стерненко смертельно поранив ножем одного з них - 28-річного Івана Кузнєцова. Ножові поранення після сутички були й у самого Стерненка, і в другого нападника. Стерненко стверджує, що рятував власне життя й не мав наміру когось вбивати, сторона обвинувачення заявляє, що Стерненко навмисно погнався за нападником та вбив його. Справу розслідують за ст. 115, ч. 1 (Умисне вбивство) та ст. 263, ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ. За матеріалами UA: Суспільне