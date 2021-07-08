Ринок землі принесе Україні $10 млрд інвестицій - Шмигаль

Відкриття ринку землі в Україні принесе економіці країни додаткові інвестиції. Про це 8 липня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі.

"Ринок фактично почав свою роботу, і я переконаний, що протягом наступного року він отримає дуже хороші перспективи, дуже добрий розвиток і дасть важливий поштовх для розвитку економіки", - сказав він.

За оцінками прем'єра, в економіку надійде $10 млрд додаткових інвестицій.

Шмигаль наголосив, що, за оцінками Світового банку, зняття мораторію на продаж землі приведе до збільшення ВВП України майже на 2%.

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1 липня в Україні відкрили ринок землі. Із цього дня також запрацював портал моніторингу земель, де публікують дані про площу відчужених і переданих у користування ділянок, ціни, дані про площу земель, придбаних одним суб'єктом.

За перший день роботи ринку зареєстрували 61 договір про право власності на землі сільськогосподарського призначення, з них підпадали під нині знятий мораторій лише три, заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

До 2023 року, згідно із законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, землю зможуть купувати лише громадяни України, але не більше ніж 100 га землі в одні руки, з 2023 року землю дозволять купувати юридичним особам - резидентам України (не більше ніж 10 тис. га в одні руки). Державні та комунальні землі сільськогосподарського призначення продавати не будуть.

Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 22-29 червня, 74,9% українців серед тих, хто взяв би участь у референдумі, підтримали б заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. Окрім цього, 84,1% українців висловилися проти продажу сільськогосподарської землі іноземцям.

З моменту відкриття ринку землі в Україні зареєстрували 322 угоди, про це Шмигаль повідомив 7 липня. За матеріалами "Укрінформ".