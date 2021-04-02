РНБО заблокувала активи "топдесятки" української контрабанди

Рада нацбезпеки і обороин вперше в історії держави впровадила персональні санкції проти "топ-десятки" українських контробандистів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після засідання.

"Ви, напевно, чули словосполучення "чорна п'ятниця". Це день великого розпродажу... В Україні з'явилася своя версія чорної п'ятниці. У цей день особи, які займалися розпродажем стратегічних підприємств України, природніх реусрів, посад, торгували безпекою, стабільністю, майбутнім, отримують по заслугах.

Українська чорна п'ятниця проходить майже щотижня. Сьогодні після засідання РНБО вона наступила для низки фізичних і юридичних осіб. Передусім про контрабанду. Це економічний тероризм. Збитки сягають 300 млрд грн, що не доотримав бюджет. З них понад 100 млрд - внаслідок нефективної роботи митниці. Вперше - персональні санкції, зокрема заблоковані активи, майно осіб, яких можна назвати топ-10 української контрабанди", - повідомив він.

За словами Зеленського, відсторонено десятки посадовців митних органів, готується криміналізація недостовірного митного декларування. Жодних прізвищ президент не назвав.

За матеріалами LB.ua