РНБО збереться на засідання в п'ятницю: названо теми

Цієї п'ятниці, 18 червня, Рада національної безпеки та оборони збереться на чергове засідання. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Розпочнеться засідання о 17:00. Після його завершення відбудеться брифінг секретаря відомства Олексія Данілова - орієнтовно о 18:00.

Пресслужба РНБО опублікувала порядок денний п'ятничного засідання:

Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.

(ТАЄМНО).

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Доповідь Голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року «Щодо стану справ у сфері надрокористування», уведеного в дію Указом Президента України від 25 березня 2021 № 122.

Різне.

На початку червня в Кабміні заявили, що готують на розгляд Ради національної безпеки і оборони список компаній та осіб, проти котрих треба запровадити санкцій. Усі вони причетні до поширення інформаційного контенту із виправданням агресії РФ проти нашої країни, окупації частини її територій, пропагандою діяльності окупантів.

24 березня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій терміном на три роки проти 81 російської компанії та 26 громадян РФ.

Серед компаній, які потрапили до списку санкцій, були російські видання «Газета.ру», «Росія сьогодні», «Лента.ру», котрі неодноразово друкували пропагандистські та антиукраїнські матеріали. За матеріалами ZN.ua