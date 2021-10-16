Росія через Nord Stream 2 шантажує Європу - прем'єр Польщі

Високі ціни на паливо в Європі є наслідком дій Росії й пов'язано з введенням в експлуатацію найближчим часом газопроводу Nord Stream 2.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час серії відповідей на запитання на свій сторінці у Facebook.

Моравецький наголосив, що різке зростання цін на паливо в Європі пов'язано з введенням в експлуатацію Nord Stream 2. За його словами, Польща мала рацію, коли намагалася протидіяти завершенню будівництва цього газопроводу. Він зауважив, що країни західної Європи не надто підтримували Варшаву у спробі заблокувати спорудження газопроводу, а США після приходу до влади у США президента Джо Байдена на 180 градусів змінили свою думку.

"У зв'язку з цим дуже шкода, що цей газопровід, ймовірно, незабаром почне функціонувати? і він вже сьогодні є елементом шантажу з боку Росії, шантажу Газпрому, що відкрито і підступно ведеться проти всього ЄС",- підкреслив Моравецький.

За його словами, Європа сьогодні є жертвою Nord Stream 2, хоча Польща перед цим застерігала Європу про небезпеку цього проєкту.

Як повідомлялося, російський газовий монополіст Газпром 10 вересня оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

Газогін побудований з Росії до Німеччини в обхід України по дну Балтійського моря. Єдиним акціонером проєкту є Газпром. Наразі газогін чекає на сертифікацію з боку німецького регулятора.

Проти цього проєкту виступають Україна, Польща, країни Балтії та США. Уряди цих країн, а також впливова група депутатів Європейського парламенту вважають, що Росія вже зараз використовує газопровід "Північний потік - 2" в якості гібридної енергетичної зброї як проти України, так і проти усього Євросоюзу. За матеріалами Укрінформ.