Росія нарощує присутність на сході України – експерти

Експерти прокоментували указ президента РФ щодо продукції з підконтрольних сепаратистам районів Донецької та Луганської областей України

Кроки Росії щодо «економічної інтеграції» підконтрольних сепаратистам районів сходу України турбують Київ, де аналізують ймовірний сценарій незаконної анексії цього регіону країни.

Президент Росії Володимир Путін 15 листопада підписав указ, який передбачає допуск на російський ринок товарів із підконтрольних сепаратистам районів Донецької та Луганської областей України. Згідно з указом, продукція, вироблена у вищезгаданих територіях України, допускається до участі у держзакупівлях нарівні з російськими товарами.

Товари, що виробляються на Донбасі, будуть більш активно присутніми на російському ринку: це стосується також вугілля та продукції металургії.

Запаси вугілля на Донбасі оцінюються у 60 млрд тонн. До 2014 року, коли проросійські сепаратисти захопили контроль за цією частиною України, 75 відсотків виробництва вугілля в країні припадало на Донбас.

Крім того, указ Путіна спрощує доступ на ринок РФ металургійної продукції, теплотягів та промислового обладнання, що виробляються на сході України.

До 2014 року частка експортних поставок із Донбасу становила 30 відсотків від загального експорту України.

У розмові з агентством «Anadolu» координатор напряму міжнародної політики Центру політичних досліджень «Доктрина» Денис Москалик назвав указ президента Росії «легітимацією тривалого процесу інтеграції Донбасу до РФ».

За його словами, подібні заходи вже тривалий час здійснюються російською владою для підтримки окупаційної адміністрації на окупованих територіях Донбасу.

«Наразі під це просто підводиться законодавча база. Однак окуповані території Донбасу, російські проксі-структури на них, є насамперед інструментом шкоди Україні та інструментом тиску на неї. Як такі, їх вигідніше не анексувати, а тримати в нинішньому стані», - вважає експерт.

Він зазначив, що анексія малоймовірна в найближчому майбутньому. «Нинішні кроки здійснюються Москвою напередодні переговорів та чергового саміту у Нормандському форматі. Таким чином, РФ тисне на Україну загрозою анексії Донбасу. Це є частиною комплексу заходів, до яких також відноситься перекидання російських військ поблизу українських кордонів. Мета заходів – змусити українське керівництво бути більш згідливим, шантажуючи його загрозою анексії територій України», - сказав Москалик.

Своєю чергою завідувач відділу з питань політики безпеки Центру політичних досліджень «Доктрина» Гліб Парфьонов також назвав указ Путіна частиною російської політики анексії Донбасу.

«Якщо йти у ширший спектр, то анексія вже відбулася де-факто. Росія масово роздає паспорти громадянам України на окупованих теренах. Освітні установи тісно інтегровані з російською системою, так під час пандемії вони вчилися безпосередньо за програмою дистанційної роботи в Російській Федерації. Сама шкільна програма тісно пов'язана з російською програмою, де включені такі теми, як війна в Чечні та період правління Єльцина. ВНЗ Донбасу тісно інтегровані з Росією в плані визнання дипломів та здобуття магістерської освіти у ВНЗ Росії. Крім цього, громадян адміністративними заходами примушували до голосування на виборах до Держдуми, використовуючи програму Держпослуг, і були взагалі розмови про створення окремого виборчого округу на Донбасі перед виборами до Думи», - сказав Парфьонов.

«Якщо все це зіставити разом і додати сюди ще наявність російських військ та фінансових дотацій, то ми маємо абсолютно повноцінну картину анексії території України Росією. Просто це не оформлено юридично, за фактом ситуація вже така, що ці території практично приєднані до Росії», - сказав представник центру «Доктрина».