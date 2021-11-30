Росія не хоче продовжувати транзит газу через Україну після 2024 року

Росія не хоче вести переговорів з Україною щодо транзиту газу після 2024 року. Про це заявив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, повідомляє Reuters.

"Ми обговорюємо це з американцями й німцями, що кожна сторона хотіла б продовження угоди про транзит, але росіяни не хочуть навіть починати розмову", - заявив він.

Вітренко розповів, що про можливість продовження транзиту з РФ не ведеться жодних ані формальних, ані неформальних обговорень.

Окрім того, за словами Вітренка, попри те що Україну залучили до процесу сертифікації "Північного потоку-2", жодних реальних механізмів зупинити запуск газогону немає.

Водночас голова "Нафтогазу" зазначив, що Київ готовий звертатися до міжнародного суду, якщо "Північний потік-2" отримає сертифікати для запуску всупереч європейському законодавству.

Вітренко також наголосив, що якщо контракт на транзит газу через Україну не буде продовжений, то використання обох газопроводів "Північний потік", які прокладені безпосередньо до Німеччини, посилить контроль Росії над постачанням блакитного палива в Європу. За його словами, це зробить ЄС більш вразливим для політично мотивованих перебоїв у постачання і цінових стрибків.За матеріалами Zaxid.net