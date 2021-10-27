Росія прагне "прив'язати" європейські країни довгостроковими контрактами на газ - Вітренко

Росія прагне повернутися до довгострокових контрактів на постачання газу, "прив'язавши" таким чином до себе європейські країни.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

"Путін не приховує, що хоче повернутися до системи довгострокових контрактів, коли на довгу перспективу фактично прив'язує до себе європейські країни і з кожною з них влаштовує свою геополітичну оборудку", - сказав Вітренко.

Він також заявив, що Росія демонстративно використовує газ як геополітичну зброю, за допомогою якої шантажує Європу та схиляє її до якнайшвидшої сертифікації газогону "Північний потік-2".

Вітренко нагадав, що Газпром штучно обмежив постачання газу в Європу до рекордно низького рівня, що призвело до стрімкого зростання цін на європейському ринку. При цьому український маршрут транзиту блокується для виробників із країн Східної Азії та інших (окрім Газпрому) російських газових компаній.

Глава польського уряду Матеуш Моравецький пов'язує нинішню енергетичну кризу і дуже високі ціни на паливо в Європі з надмірною залежністю Європи від Газпрому.

Російський газовий монополіст Газпром 10 вересня оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Газопровід побудований з РФ до Німеччини в обхід України дном Балтійського моря. Єдиним акціонером проєкту є Газпром. Нині газопровід очікує сертифікації з боку німецького регулятора.

Проти цього проєкту виступають Україна, Польща, країни Балтії та США. Уряди цих країн, а також впливова група депутатів Європейського парламенту вважають, що Москва вже сьогодні використовує газопровід "Північний потік- 2" як гібридну енергетичну зброю проти України та всієї євроспільноти.