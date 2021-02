Росія розширила санкції проти України

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав постанову про розширення списку компаній, щодо яких введено економічні санкції. Причиною називаються "недружні дії України". Документ опублікований в п'ятницю на порталі правової інформації уряду РФ, передає УНН.

Документом вносяться зміни до додатка No 2 до постанови російського уряду від 1 листопада 2018 року No 1300 "Про заходи реалізації указу президента РФ Володимира Путіна від 22 жовтня 2018 року No 592".

У первинному варіанті документа перелік юридичних осіб, щодо яких введено спеціальні економічні заходи, складався з 68 компаній, потім він був розширений до 75 пунктів. Тепер кількість юросіб, проти яких введені санкції, збільшено до 84.

У новий список потрапили дев'ять компаній, зокрема ТОВ "Донмар", ТОВ "Краншип", ТОВ "Трансшип", ПАТ "Полтавський агроагрегатний завод".

У вересні минулого року під санкції Росії потрапили ще понад 40 українців. Серед них - політики п'ятий Президент України Петро Порошенко, екскерівник партії "Голос" Святослав Вакарчук та віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. За матеріалами УНН.