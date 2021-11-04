Росія заблокувала постачання в Україну вугілля з Казахстану - Герус

Росія заблокувала транзит вугілля з Казахстану, а також обмежила постачання в Україну скрапленого газу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у Телеграмі.

"Російська Федерація зупинила транзит вугілля із Казахстану, яке ішло в Україну. Всі відповідні постачання у листопаді заблоковані", - написав Герус.

Він додав, що технічно блокування відбувається на рівні РЖД, яка не підтверджує проїзд вагонів із вугіллям через Росію. Крім того, обмеження накладено лише на енергетичне вугілля і не стосується постачання коксівного вугілля. Герус також повідомив про обмеження постачання скрапленого газу.

"Російська Федерація обмежила на листопад постачання скрапленого газу в Україну до рівня 30% від задекларованих експортерами обсягів", - написав він.

Втім, за словами депутата, таке обмеження у листопаді не повинно мати суттєвого впливу на український ринок через низьку активність у листопаді по таких закупівлях та традиційно завищені задекларовані обсяги постачання.

З 1 листопада Росія припинила постачання енергетичного вугілля в Україну.