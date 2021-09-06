Росія заявляє, що добудує «Північний потік-2» за кілька днів.

Компанія-оператор «Північного потоку-2» Nord Stream 2 AG у понеділок, 6 вересня, заявила про зварювання останньої нитки газогону.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Nord Stream 2 AG стверджує, що «Північний потік-2» зможуть ввести в експлуатацію вже до кінця 2021 року. Для цього спершу треба зістикувати під водою секції трубопроводу, що йдуть із Німеччини та Данії.

Водночас як передає «Интерфакс», міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «Північний потік-2» добудують «за кілька днів». А глава «Газпрому» Олексій Міллер говорив про готовність ввести трубопровід в експлуатацію вже найближчого опалювального сезону.

На тлі новин про завершення будівництва російського газогону ціни на газ у Європі рекордно зростають, пише Bloomberg. Так, станом на 6 вересня ф’ючерси на газ у Данії становили понад 679 доларів за МВт-год.

Видання називає причинами зростання цін на газ аварію на одній з установок «Газпрому» в серпні, а також скорочення прокачування газу до Європи російською стороною. Скорочення пропозиції й призводить до зростання цін.

Наслідки скорочення транзиту газу з Росії відчуває на собі й Україна. 6 вересня «Укртрансгаз» повідомив, що запас газу в українських підземних сховищах становить трохи більш як 18 млрд кубічних метрів — це на 30% менше, ніж торік.

«Протягом серпня 2021 року до підземних газосховищ України надійшов 1 млрд кубічних метів природного газу. Це у 3,6 раза менше, якщо порівняти з серпнем 2020 року», — додають у компанії.

У разі суворої зими ціни на газ у Європі можуть сягнути до 1300 доларів за МВт-год, повідомив Bloomberg аналітик паризької консалтингової компанії Engie EnergyScan Жульєн Гуро.

За матеріалами hromadske.ua