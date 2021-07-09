Розмір платіжки за комуналку за рік зріс більш ніж на третину

Нарахування за житлово-комунальні послуги у травні, після різкого підвищення тарифів з початку року, сягнули 11,7 млрд грн, що на 34,5% більше у порівнянні з травнем минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.

У травні українці виклали за житлово-комунальні послуги 17,1 млрд грн, продовживши переплачувати нараховані суми і погашати накопичену за попередні місяці заборгованість. Так, за місяць борг за комуналку зменшився на 5,4 млрд грн, або на майже 7,3% - до 68,9 млрд грн.

Загалом на кінець травня 2021 року заборгованість населення зі сплати комуналки становила за: постачання та розподіл природного газу - 26,0 млрд грн, постачання теплової енергії та гарячої води - 22,7 млрд грн, постачання та розподіл електричної енергії - 7,3 млрд грн, централізоване водопостачання та водовідведення - 6,3 млрд грн, управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд грн, надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

Так, з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. Наразі питання "вирішили" компенсаціями - українцям роздадуть 1,4 млрд грн з держбюджету, але не всім, а лише окремим категоріям населення. Яким - читайте тут.

Слід додати, що 2020 року у своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вищі від середньої вартості у країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поряд з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина та Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі.

"Газове питання" по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що повинно було знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діяла з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Також обмежили й ціну на розподіл (доставку) газу - на рівні 1,79 грн за куб для 14 газзбутів.

Тоді в експертних колах стверджували: рішення Кабміну щодо встановлення ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр є фактично антиринковим. З квітня ціни на газ повернулися до ринкового рівня. Тож, постачальники вже не обмежені цифрою в 6,99 грн за кубометр. З травня запровадили річний тариф на газ для населення.

Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не підіймати ці тарифи до кінця опалювального сезону, що вже завершився. За матеріалами УНН.