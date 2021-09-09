Розмір платіжки за комуналку за рік зріс на 36%

Нарахування за житлово-комунальні послуги у липні, після різкого підвищення тарифів з початку року, сягнули 10,6 млрд грн, що на 35,9% більше у порівнянні з липнем минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.

У липні українці виклали за житлово-комунальні послуги 12,4 млрд грн, продовживши переплачувати нараховані суми і погашати накопичену за попередні місяці заборгованість. Так, за місяць борг за комуналку зменшився на 2,1 млрд грн, або на 3,16% - до 64,3 млрд грн.

Загалом на кінець липня 2021 року заборгованість населення зі сплати комуналки становила за: постачання та розподіл природного газу - 23,7 млрд грн, постачання теплової енергії та гарячої води - 20,3 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 7,1 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,5 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні у серпні зросли на 0,6%. За останній рік тарифи піднялися на 29%.