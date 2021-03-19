Санкції проти компаній у сфері користування надрами: Фукс заперечує, що юрособи належать йому

Бізнесмен Павло Фукс заперечує, що компанії, які потрапили під санкції РНБО 19 березня і які займаються видобутком надр в Україні.

Про це повідомила його пресслужба.

Зокрема, це стосується компаній "Глобал Геоінвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертікаль", "Геотаргент", "Надрапрайд", "Гео Форс Ойл", "Гео Стенс", "Надра Вест Груп", "Бест Оіл Компані", "Надрапростір", "Інфо Гео Тренд", "Еджейн Макро", "Еко Газ Альянс", "Епівал Енерджі", "Юноліт Ойл", "Профі Нафт", "Бест Гео Тех".

"Жодна не належить мені прямо або побічно, в чому ви можете особисто переконатися, скориставшись порталом Міністерства юстиції України", - цитує Фукса його пресслужба.

Нагадаємо, що за інформацією ZN.UA, в ході засідання 19 березня ім'я бізнесмена Павла Фукса не називалася жодного разу. Але колишній журналіст і депутат, а нині член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко стверджує, що саме цьому бізнесменові належать компанії, що опинилися під санкціями.

Доповідачем з цього питання був голова Служби безпеки України Іван Баканов. Він згадував власника і співвласника цих компаній виключно як "громадянина Російської Федерації".

Джерело ZN.UA повідомляє, що Баканов заявив наступне: видані ліцензії є "сплячими", родовища не розробляються, держава зазнає збитків. За словами глави СБУ, це можна трактувати як загрозу нацбезпеці.

Сумніви щодо безальтернативності санкцій висловили віцепрем'єр Олексій Резніков та генеральний прокурор Ірина Венедіктова. І дуже обережно уточнюючі питання, покликані ідентифікувати бенефіціарів, задавав один Павла Фукса, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Кому, як не Арсену Борисовичу знати, як могли бути частково передані бізнес-активи в тісному колі.