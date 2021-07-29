СБУ зупинила продаж за безцінь 45 державних санаторіїв - у Конча-Заспі, Одесі та курортному Моршині

Суд наклав арешт на об'єкти нерухомості загальною вартістю близько 5 млрд грн.

У четвер, 29 липня, співробітники СБУ, ДБР та Офісу Генпрокурора провели обшуки у приміщеннях ПрАТ "Укрпрофтур", ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та Федерації професійних спілок України.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, слідчі дії проводитися в рамках розслідування незаконної приватизації державних санаторіїв та об'єктів нерухомості, які перебувають на балансі профспілок.

За версією слідства, зловмисники під час відчуження державного майна занизили ринкову вартість об'єктів в десятки разів, дозволивши покупцям здійснити мінімальну офіційну оплату без погодження з Фондом державного майна. Це призводило до збитків державі в особливо великих розмірах.

"Потенційна сума неправомірної вигоди, яку отримували службові особи цих товариств, становить приблизно 50% за об'єкт від його реальної вартості. При цьому реалізація майна здійснювалася родичам або особам, з якими досягнуто попередньої згоди", - уточнили в спецслужбі.

Серед об'єктів, які було виведено із держвласності - санаторій "Жовтень" у Конча-Заспі, курортні санаторії в Одесі та Одеській області, понад 15 санаторних об'єктів у курортному місті Очаків Миколаївської області, будинок у місті-курорті Моршин тощо.

Печерський районний суд міста Києва за матеріалами СБУ наклав арешт на 45 комплексів орієнтовною вартістю 5 млрд грн, які були незаконно виведені із державної власності минулого року.

Досудове розслідування за даними фактами відбувається одразу за 3 статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем); ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість). За матеріалами ТСН.